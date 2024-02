Schweitzer-Mauduit Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Mativ-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,14 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,19 Prozent aufweist, liegt Mativ mit 27,95 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mativ ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Mativ-Aktie beträgt 2,68 Prozent, was 8340,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukte liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Mativ-Aktie von 11,91 USD um -19,91 Prozent unter dem GD200 (14,87 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der bei 13,36 USD liegt, weist mit einem Abstand von -10,85 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Mativ-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.