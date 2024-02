Schweitzer-Mauduit Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Mativ hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Unterperformance von 833,6 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 798,46 Prozent, was bedeutet, dass Mativ aktuell 833,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mativ-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,81 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,73 USD liegt, was einer Differenz von -14,04 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Rating von "Neutral", da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mativ bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90,24 eine Unterbewertung von ca. 84 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist die Mativ-Aktie eine Dividendenrendite von 2,68 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -8326,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.