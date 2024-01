Schweitzer-Mauduit Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie von Mativ wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 17,77 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" (95,55) liegt das KGV 81 Prozent niedriger. Dies signalisiert eine günstige Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Mativ durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage liegt bei 15,89 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,97 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -5,79 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 13,62 USD, was einer Abweichung von +9,91 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Mativ-Aktie beträgt 2,68 Prozent, was 8339,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet.