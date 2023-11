Schwarz-Grün in Hessen vor dem Aus - CDU will mit SPD regieren

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Sieg bei der Landtagswahl in Hessen wollen Ministerpräsident Boris Rhein und seine CDU die schwarz-grüne Koalition beenden und stattdessen mit der SPD regieren. Man habe abgewogen, mit wem man mehr für das Land erreichen könne, sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden. Fraktion und Parteivorstand hätten diesem Vorhaben einstimmig zugestimmt.

Damit steht die seit zehn Jahren bestehende schwarz-grüne Koalition vor dem Aus und die SPD würde nach 25 Jahren ununterbrochener Opposition wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Koalitionsgespräche sollen zeitnah starten, hieß es. Schwarz-Rot hätte mit insgesamt 74 von 133 Landtagssitzen eine große Mehrheit im Hessischen Landtag.

