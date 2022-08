Schwarz: Energiepreis-Deckelung nicht sinnvoll

Berlin (ots) -Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) sieht in der Gasumlage eine große Herausforderung für einige Unternehmen.Man würde hier über Millionenbeträge reden - gerade in der chemischen und in der Pharmaindustrie.Schwarz sagte im rbb24 Inforadio am Dienstag, er rechne fest mit einer Unterstützung durch die Bundesregierung - auch für Privathaushalte.Allerdings lehnte er die Idee einer Preis-Deckelung ab: "Ich halte nicht so viel davon, dass wir jetzt sozusagen die Energiepreise deckeln, weil die Preise natürlich auch immer ein Signal in den Markt hineingeben, um die Menschen zu motivieren, [...] zu sparen."Auch der Berliner Senat berät ab dem Vormittag über Möglichkeiten zum Energiesparen.Schwarz erklärte, die geplanten Maßnahmen konzentrierten sich im Wesentlichen darauf, Wärme einzusparen.Das gesamte Interview zum Nachhören finden Sie hier:https://ots.de/CjN2pvPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell