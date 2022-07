Schwächstes Wachstum im verarbeitenden Gewerbe!

Das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone ist im Juni wegen schwächerer Produktion und Auftragseingänge so schwach gewachsen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr, wie endgültige Daten von S&P Global am Freitag zeigten. Schwächere Nachfrage! Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel im Juni auf ein 22-Monats-Tief von 52,1 gegenüber 54,6 im Mai. Der vorläufige Wert lag bei 52,0. Der Gesamtwert… Hier weiterlesen