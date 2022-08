Schwacher Start der europäischen Aktien inmitten von Rezessions- und Zinserhöhungsängsten

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag voraussichtlich schwächer eröffnen, da Rezessions- und Zinserhöhungssorgen den Appetit der Anleger auf risikoreichere Anlagen dämpfen. Die asiatischen Märkte zeigten sich uneinheitlich, wobei die Märkte in China und Hongkong im Plus notierten, nachdem die chinesische Zentralbank die Leitzinsen erneut gesenkt hatte, um die von den ausgedehnten COVID-19-Sperren und Immobilienschuldenproblemen beeinträchtigte Wirtschaft anzukurbeln.… Hier weiterlesen