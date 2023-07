Schwab Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr

In nur 89 Tagen wird das Unternehmen Schwab, mit Sitz in Westlake, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Was sind die Erwartungen der Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Und wie hat sich die Schwab Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Marktkapitalisierung der Schwab Aktie beträgt aktuell 94,87 Mrd. EUR und in Kürze werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Nach aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 4,90 Mrd. EUR, während jetzt ein Rückgang um -14,80 Prozent auf 4,11 Mrd. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn wird ein Rückgang von -33,60 Prozent prognostiziert, sodass...