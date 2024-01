Schwab Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. Beim Blick auf den RSI der letzten 7 Tage für die Charles Schwab-Aktie zeigt sich ein aktueller Wert von 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Folglich erhält es ein "Schlecht"-Rating. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 43 weniger volatil als der RSI7. Dies ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Gesamtanalyse des RSIs deutet somit auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Die Anleger-Stimmung bei Charles Schwab in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies wird durch Auswertungen der vergangenen beiden Wochen deutlich, bei denen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Basierend auf dieser Form der Analyse ergibt sich eine Einschätzung als "Schlecht". Zusätzlich zeigen sich jedoch auch 1 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" bezüglich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 57,16 USD für den Schlusskurs der Charles Schwab-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 65,82 USD, was einem Unterschied von +15,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (61,6 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +6,85 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Charles Schwab insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Abschließend betrachtet zeigt sich, dass die Dividende von Charles Schwab mit 1,87 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,63 %) niedriger ausfällt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 3,76 Prozentpunkte beträgt.