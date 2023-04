Schwab Aktie auf Erfolgskurs: Positive Nachrichten für Anleger

Die Analysten haben in den letzten drei Monaten Empfehlungen zur Schwab-Aktie ausgesprochen. Das Ergebnis lautet insgesamt “Neutral”, da 5 Einstufungen als “Gut”, 7 als “Neutral” und 1 als “Schlecht” bewertet wurden. Im letzten Monat gab es sieben positive, vier neutrale und eine negative Bewertung, was kurzfristig eine positive Gesamtbewertung bedeutet. Interessant ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 84,79 USD, was einer zukünftigen Wertsteigerung von 85,78 Prozent entspricht. Dies liegt weit über dem aktuellen Aktienkurs von 44,70 USD.

Überverkaufter Schwab- Aktienkurs auf dem Weg zum Aufschwung?

Der Relative Strength-Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, erfasst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als...