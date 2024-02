Schwab Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank Canada":

Der Aktienkurs von Charles Schwab hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,11 Prozent verzeichnet, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Finanzbranche hat in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 5,59 Prozent erzielt, während Charles Schwab mit 24,71 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben insgesamt 11 Bewertungen für die Charles Schwab-Aktie abgegeben, wovon 7 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von Analysten festgelegt wurde, liegt bei 73,82 USD, was ein Aufwärtspotential von 15,11 Prozent bedeutet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Charles Schwab zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie von Charles Schwab als Neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 44,1 und einem RSI25-Wert von 50,55.

Insgesamt zeigt die Analyse ein gemischtes Bild für die Charles Schwab-Aktie, mit einer negativen Entwicklung in Bezug auf den Aktienkurs und dem Sentiment, aber auch mit einem positiven Ausblick basierend auf den Analystenbewertungen und dem Relative Strength Index.