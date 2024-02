Schwab Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Finanzaktien liegt der Aktienkurs von Charles Schwab deutlich unter dem Durchschnitt. Die Kapitalmärkte-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 410149,11 Prozent, wobei Charles Schwab mit 410164,54 Prozent ebenfalls unterdurchschnittlich abschneidet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Charles Schwab-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 73,82 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,22 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Charles Schwab eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Charles Schwab-Aktie liegt bei 28,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie eine Einstufung als "Gut".