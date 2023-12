Schw?bchen Molkerei-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse für die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 37,21 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42 EUR, was einer Differenz von +12,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit 32,9 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+27,66 Prozent Abweichung), was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,93 %) weist die Dividende von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Performance der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -13,33 Prozent, was eine Underperformance von -7,43 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche und von 7,75 Prozent im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor bedeutet. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index erhält die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser aktuell bei 28,57 Punkten liegt und anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 40,54 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Wertpapier somit in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.