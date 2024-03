Schw?bchen Molkerei Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz liegt derzeit bei 109,13, was 101 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 66,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 68,75 liegt, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz die übliche Aktivität im Netz nicht überschritten hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz aufgrund des KGV, der Stimmung in sozialen Netzwerken, des Relative Strength-Index und des Sentiments und Buzz.