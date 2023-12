Schw?bchen Molkerei Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 37,12 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 40 EUR, was einer Abweichung von +7,76 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,66 EUR liegt mit einem Schlusskurs von +18,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ein durchschnittliches Diskussionsniveau und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung im Sentiment und Buzz-Bereich.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,33 Prozent, was einer Underperformance von -8,13 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 8,53 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um die Aktien von Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz zeigen in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" im Anleger-Sentiment führt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

