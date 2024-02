Schw?bchen Molkerei Aktie: Ruhe bewahren!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie bei 37,02 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 42 EUR, was einem Unterschied von +13,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 41,07 EUR wird im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 100 liegt. Für den RSI25, bei dem der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 54, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen darauf schließen, dass die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie in den vergangenen Monaten eine mittlere Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird sie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie 3,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Nahrungsmittel" bei 3 Prozent liegt, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

