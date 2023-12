Schw?bchen Molkerei Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz liegt bei 26,67, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 36 und signalisiert eine „Neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine „Gut“-Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern festgestellt. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie als „Neutral“ bewertet wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz in der „Verbrauchsgüter“-Branche eine Rendite von -13,33 Prozent erzielt hat, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche „Nahrungsmittel“ verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,05 Prozent, und auch hier liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -7,29 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein „Schlecht“-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz bei 37,33 EUR liegt, was eine „Neutral“-Einstufung ergibt, da der Aktienkurs bei 39 EUR liegt, was einem Abstand von +4,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 32,48 EUR, was einer Differenz von +20,07 Prozent entspricht und damit ein „Gut“-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine „Gut“-Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.