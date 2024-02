Schw?bchen Molkerei Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Tagen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,08 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 42 EUR (+13,27 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 41,55 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,08 Prozent) liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz ein "Neutral"-Rating, sowohl für den RSI7 (50) als auch für den RSI25 (54,24).

Im Branchenvergleich erzielte die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,14 Prozent, was eine Underperformance von -1,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche und 2,13 Prozent im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.