Schw?bchen Molkerei Aktie: Gut oder schlecht?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz liegt bei 109, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,25 als überbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Dividendenrendite von Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,28 Prozent liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz eine Performance von -4,55 Prozent, was eine Underperformance von -0,93 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz um 1,9 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.