Schw?bchen Molkerei Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,7 Prozent erzielt, was 12,77 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,93 Prozent) des Verbrauchsgütersektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" (bei -5,01 Prozent) liegt die Aktie aktuell 12,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz mit 0 Prozent 3,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 37,05 EUR, was einer Abweichung von +13,36 Prozent vom Kurs der Aktie (42 EUR) entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 41,31 EUR, was einer Abweichung von +1,67 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit dem Rating "Gut" bewertet.