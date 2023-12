Schw?bchen Molkerei Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz ist mit 101,33 höher als der Durchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, der bei 43 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen als teuer betrachtet werden kann.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral. Die meisten Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren ebenfalls neutral. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz eine Rendite von -13,33 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite mit -5,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.