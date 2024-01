Schumag Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Diskussionen über Schumag in den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Schumag wird also bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 0 % ist Schumag im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,14 %) als schlecht bewertet zu betrachten, da die Differenz 3,14 Prozentpunkte beträgt.

Der Aktienkurs von Schumag verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,32 Prozent, was zu einer Unterperformance von -53,51 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Schumag 52,32 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Schumag-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -7,89 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Fall führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Schumag kaufen, halten oder verkaufen?

