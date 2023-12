Schumag Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Schumag-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs beträgt 0 Prozent. Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9,27 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion blieben ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Hinsichtlich der Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde Schumag jedoch überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Schumag gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen, was auf eine uneinheitliche Entwicklung der Aktie hindeutet.