Vegaration Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Vega wird der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 45,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Vega derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 581,27 JPY, während der Kurs der Aktie bei 515 JPY liegt, was einer Abweichung von -11,4 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 496,48 JPY, was einer Abweichung von +3,73 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vega haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Ebenso zeigt sich die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien als neutral, da weder positive noch negative Themen in den Mittelpunkt der Diskussionen gerückt sind.

Insgesamt erhält Vega in allen analysierten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.