Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -DUBAI, VAE, 14. Juni 2023 /PRNewswire/-- Das Schulungsprogramm für Führungskräfte „Climate X" nimmt ab sofort Bewerbungen von Hochschulstudenten aus aller Welt entgegen. Interessierte Studenten können sich unter http://climatexleadership.gauc.net/ anmelden. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2023.Dieses von UNFCCC, UNESCO und den globalen Partnern strategisch unterstützte und von der Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) und der Asian Universities Alliance (AUA) gemeinsam veranstaltete Schulungsprogramm zielt darauf ab, die nächste Generation mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie braucht, um künftige Führungspersönlichkeiten im Bereich Klima zu werden. Das Programm legt Wert auf einen synergetischen Ansatz, der angesehene Bildungsressourcen zusammenführt und einen innovativen Lehrplan bietet.Ein Paradigmenwechsel in der EntwicklungDer Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft bedeutet mehr als nur die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Es ist „ein Paradigmenwechsel in der Entwicklung, der zu einem neuen Modernisierungsmodell führen wird, das der Welt zugute kommt und zu einer grünen und blühenden Zukunft beitragen kann", sagte Lord Nicholas Stern, Vorsitzender des Grantham Research Institute an der LSE und Vorsitzender des akademischen Ausschusses der GAUC.Dieser Paradigmenwechsel geht mit tiefgreifenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt einher, die brandneue Anforderungen und Chancen eröffnen. „Die Jugendlichen von heute sind die Führungspersönlichkeiten und Säulen von morgen, und unabhängig von ihrer zukünftigen Laufbahn müssen sie Kohlenstoffneutralität als gemeinsame Sache betrachten", erklärte Dr. WANG Binbin, der Generalsekretär der GAUC.Das Schulungsprogramm unter dem Motto „Climate X" hebt die transformativen Auswirkungen des Klimawandels und seine enge Verbindung mit anderen UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) hervor. Aufbauend auf dem Erfolg des „Climate x"-Pilotprogramms im Jahr 2022, das ausschließlich Studierenden der GAUC-Mitgliedsuniversitäten vorbehalten war, soll das Schulungsprogramm 2023 mehr jungen Menschen helfen, die Chancen des Paradigmenwechsels zu nutzen und zur Verwirklichung einer Netto-Null-Zukunft beizutragen, indem die Teilnahme für Hochschulstudenten weltweit geöffnet wird.Renommierte Ausbildung an 28 Universitäten und darüber hinausDa die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Jahr 2023 die UN-Klimakonferenz (COP28) ausrichten werden, ist die GAUC eine strategische Partnerschaft mit der Asian Universities Alliance (AUA) eingegangen, einer Allianz von 15 Mitgliedsuniversitäten aus ganz Asien, um das Schulungsprogramm gemeinsam zu veranstalten.Durch die Ausweitung des bestehenden Netzwerks der GAUC-Mitgliedsuniversitäten rückt diese Partnerschaft die besonderen Herausforderungen des Kontinents im Zusammenhang mit dem Klimawandel in den Mittelpunkt und behält gleichzeitig eine umfassende globale Perspektive bei. Während des gesamten Schulungsprogramms werden Experten der Mitgliedsuniversitäten von GAUC und AUA zusammenarbeiten, um Vorträge und Workshops zu halten, die sich auf die Synergie zwischen dem Klimawandel und den jährlichen Hauptthemen von GAUC konzentrieren, nämlich die Synergie zwischen Klimawandel und sauberer Energie, Gesundheit, Katastrophen und nachhaltiger Mode.Dank des umfangreichen globalen Partnernetzwerks bietet die Schulung außerdem verschiedene Workshops, Podiumsdiskussionen und außerschulische Vorträge von Gastrednern aus UN-Organisationen, der Industrie, Nichtregierungsorganisationen, der Zivilgesellschaft und anderen Bereichen.Von Auszubildenden zu künftigen KlimaführernUm den Teilnehmern die Entwicklung von der Rolle des Lernenden im Bereich Klimawissen zur Rolle des Anführers im Bereich Klimamaßnahmen zu ermöglichen, wurde im Rahmen des Schulungsprogramms ein „Train the Trainer"-Ansatz in Form eines „1+3"-Moduls gewählt. Innerhalb des Moduls bezieht sich 1 auf die Online-Kursarbeit, die sich über einen Monat im Juli erstreckt; 3 symbolisiert die drei hybriden Veranstaltungen, die eingeschriebene Studenten von August bis November absolvieren müssen, um ihre Führungsqualitäten und ihr Klimawissen in die Praxis umzusetzen. Die dritte Veranstaltung wird als Jugendveranstaltung der „2023 Global Youth Climate Week" (die Woche) anerkannt, ein Mechanismus, den die GAUC und über 100 globale Multi-Stakeholder im Jahr 2022 mitinitiiert haben.Nach Erfüllung der Anforderungen des 1 + 3-Moduls werden die Studierenden von GAUC und AUA als „Climate X" -Trainer zertifiziert. „Climate X" -Trainer, die während der Woche, die in diesem Jahr vom 20. bis zum 24. November stattfindet, außergewöhnliche Führungsqualitäten und Engagement zeigen, werden die zusätzliche Auszeichnung „Climate X" -Pionier erhalten. Die „Climate X" -Pioniere werden auch die Möglichkeit haben, für die COP28 GAUC Youth Delegation in Dubai ausgewählt zu werden und die Höhepunkte der Jugend-Klimaaktionen in den Vordergrund der globalen Klimapolitik zu rücken.Den detaillierten Zeitplan des Schulungsprogramms für Führungskräfte „Climate X" finden Sie auf: https://gauc.net/.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2101448/Climate_x__Leadership_Training_Program_Welcomes_College_Students_Worldwide.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-schulungsprogramm-fur-fuhrungskrafte-climate-x-heiWt-studenten-aus-der-ganzen-welt-willkommen-301850874.htmlPressekontakt:Lu Lin,+86-10-6278-6866,linlu@tsinghua.edu.cnOriginal-Content von: Global Alliance of Universities on Climate, übermittelt durch news aktuell