Schrumpfende Packungen, steigende Preise: Die Tücke der versteckten Teuerung

Mogelpackungen im Fokus: Wie Hersteller Verbraucher täuschen und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen.

Wir leben in einer Welt, in der Konsumenten ständig auf der Suche nach Schnäppchen und Angeboten sind. Doch eine aktuelle Untersuchung der Verbraucherzentralen enthüllt eine beunruhigende Realität: Die sogenannten Mogelpackungen. Diese perfide Taktik, bei der Kunden mehr für weniger Inhalt zahlen, hat in den letzten Jahren alarmierende Ausmaße angenommen.

2023 wurden besorgniserregende 104 Fälle von Mogelpackungen aufgedeckt - ein Rekordanstieg im Vergleich zu 76 im Jahr 2022 und 47 im Jahr 2021. Insgesamt sind jetzt über 1000 Produkte auf der Liste der Täuschungen gelandet.

Ein Paradebeispiel für diese irreführende Praxis sind die bekannten Pringles Chips. Die Füllmenge dieser Knabberei variierte zwischen 2006 und 2022 mehrfach, während der Preis um bis zu 90 Prozent anstieg. Doch auch bei anderen Produkten wurde den Verbrauchern durch versteckte Trickserien das Geld aus der Tasche gezogen. Ein besonderes Ärgernis war die Taktik von Sodastream, die die Dosierungsempfehlung für ihren Sirup geändert und so die vermeintliche Preisersparnis der Konsumenten zunichte gemacht haben.

Trotz einer Preiserhöhung um 33 Prozent im Jahr 2023, verringerte sich die Füllmenge der Sirupflaschen. Ein Rückschlag für alle Sparfüchse.

Ähnlich ging es auch den Fans der beliebten Brotchips von Mondelez. Diese wurden umbenannt in Tuc Bake Rolls und erfuhren eine saftige Preissteigerung von 127 Prozent. Doch die Konsumenten ahnten nichts von der Mogelpackung, da das Produkt zeitgleich auch eine veränderte Inhaltszusammensetzung erfuhr. Eine weitere Gemeinheit der Hersteller sind unterschiedliche Inhaltsmengen bei gleichen Packungen und Preisen, je nach Einzelhändler. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind die Lachgummis von Storck, die bei Rewe und Budni zum gleichen Preis, aber mit unterschiedlichem Inhalt verkauft werden.

Doch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Produkte wird oft für den Profit geopfert. Ein enttäuschendes Beispiel hierfür ist das Mischstreichfett Kærgården von Arla. Hier wurde der Anteil an Butter und Rapsöl reduziert und durch Wasserersetzt - ein klassischer Fall von Quantität über Qualität.

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass Konsumenten mehr denn je auf der Hut sein sollten. Die Forderung nach transparenter Kennzeichnung und ehrlicher Kommunikation seitens der Hersteller wird immer lauter. Es ist an der Zeit, dass Verbraucher nicht mehr für weniger bezahlen müssen und die Industrie endlich Verantwortung übernimmt.

