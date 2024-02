Mit Schrole wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Schrole-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,25 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,18 AUD, was einem Unterschied von -28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 AUD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Schrole insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine bedeutenden Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies wird durch die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen deutlich. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite der Schrole-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 4,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 4,21). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Schrole-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Schrole-Aktie, die aufgrund verschiedener Faktoren sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist.