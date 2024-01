Schrole Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmung der Anleger bei Schrole in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten beiden Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte.

Die Dividendenrendite für Schrole beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Schrole in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Schrole zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild mit einem Rating von "Schlecht".