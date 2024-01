Schrole Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Softwarefirma Schrole schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,18 % keine Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Schrole-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Auf langfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Die Stimmung rund um die Aktie ist neutral, sowohl in den Diskussionsforen als auch im Internet. Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Insgesamt wird die Aktie von Schrole daher als neutral bewertet.

