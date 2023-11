Schrodinger Aktie: Das war ja klar …

Analysten gehen von einer guten langfristigen Entwicklung der Schrodinger-United States Aktie aus. Von den insgesamt 18 Analysten bewerten 2 die Aktie als gut, 1 als neutral und keiner als schlecht. Trotzdem gibt es keine neuen Aktualisierungen in Bezug auf die Bewertung des Unternehmens. Der Durchschnitt der Analysten liegt bei einem Kursziel von 53,67 USD, was einer Erwartung von 133,74 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 22,96 USD liegt. Auf Basis aller Analystenbewertungen kann die Aktie daher als gut eingestuft werden.

Im Bereich der Anlegermeinungen sieht es dagegen schlechter aus. Negative Kommentare und Meinungen häufen sich in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen zum Unternehmen diskutiert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Schrodinger-United States bezüglich der Anlegerstimmung als schlecht einzustufen ist.

Die aktuelle technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 32,33 USD liegt. Dies ist deutlich niedriger als der aktuelle Schlusskurs von 22,96 USD, was einem Rückgang von 28,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 30,34 USD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einem Rückgang von 24,32 Prozent entspricht. Die Aktie von Schrodinger-United States erhält daher in der technischen Analyse ein schlechtes Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch zugenommen. Insgesamt erhält die Schrodinger-United States Aktie daher eine schlechte Bewertung.