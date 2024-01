Schrodinger Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Schrodinger -United States in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Stimmungsrückgang bei den Marktteilnehmern führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Schrodinger -United States als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 98,78, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 57,37 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Analysten geben überwiegend positive Einschätzungen zur Schrodinger -United States-Aktie ab, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 58,67 USD, was einem potenziellen Anstieg von 106,57 Prozent entspricht, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Schrodinger -United States-Aktie von 28,4 USD 16,69 Prozent unter dem GD200 (34,09 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Auch der GD50 von 31,39 USD weist mit einem Abstand von -9,53 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Schrodinger -United States-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.