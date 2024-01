Schrodinger Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Anlegerstimmung für Schrodinger -United States war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Schrodinger -United States als "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte jedoch in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Bildes für Schrodinger -United States. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -10,75 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2,28 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Schrodinger -United States-Aktie zeigt einen überkauften Wert und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist die Bewertung für den 25-Tage-RSI "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Schrodinger -United States basierend auf der RSI-Bewertung.