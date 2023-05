Schroders Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Schroders, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 12:57 Uhr) mit 465.3 GBP stark im Minus (-1.42 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Schroders auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Schroders-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Schroders vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 470 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (472 GBP) ausgehend um -0,42 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Schroders von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,72 ist die Aktie von Schroders auf Basis der heutigen Notierungen 28 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (21,85) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Schroders konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Schroders auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.