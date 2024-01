Schroder Real Estate Investment Aktie: Das war ja klar …

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien dienen als wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Diese Faktoren wurden auch bei der Untersuchung der Aktie von Schroder Real Estate Investment Trust Ltd berücksichtigt. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie laut der langfristigen Stimmungsanalyse die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 43,23 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 44 GBP beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +1,78 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 44,18 GBP, was einer Abweichung von -0,41 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI ergab, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Der RSI25 hingegen zeigte weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls berücksichtigt und zeigte, dass zuletzt nur positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich vor allem auf die positiven Themen rund um Schroder Real Estate Investment Trust Ltd, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führte.