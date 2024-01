Schroder Real Estate Investment Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Schroder Real Estate Investment Trust Ltd wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 79,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktien von Schroder Real Estate Investment Trust Ltd wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein relativ neutrales langfristiges Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 43,23 GBP, während der aktuelle Kurs bei 44 GBP liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt +1,78 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 44,18 GBP, was zu einem Abstand von -0,41 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen über Schroder Real Estate Investment Trust Ltd veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".