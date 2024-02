Schroder European Real Estate Investment Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen in Folge eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit der Schroder European Real Estate Investment Trust PLC diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -32,72 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 104,04 GBP mit dem aktuellen Kurs von 70 GBP vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 83,75 GBP um -16,42 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Schroder European Real Estate Investment Trust PLC beträgt 38,1 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Netzwerken wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Stimmungslage unter den Anlegern positiv ist, die technische Analyse jedoch aufgrund der Abweichungen und Bewertungen "Schlecht" ausfällt. Der RSI und das Sentiment und Buzz führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".