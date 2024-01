Schroder European Real Estate Investment Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig als Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Schroder European Real Estate Investment Trust PLC wurde der 7-Tage-RSI auf 55,3 Punkte berechnet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 46,84 Punkten im neutralen Bereich und führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Anleger-Stimmung hingegen wird als besonders positiv bewertet, da überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 75,64 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 69,2 GBP deutlich darunter liegt und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt wird die Schroder European Real Estate Investment Trust PLC-Aktie anhand der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.