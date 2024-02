Schroder European Real Estate Investment Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Schroder European Real Estate Investment Trust PLC-Aktie wird momentan neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 113,61 GBP, während der aktuelle Kurs bei 110,844 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,43 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 109,15 GBP ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von +1,55 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie neutral bewertet. Es gab in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Schroder European Real Estate Investment Trust PLC. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht.

Die Diskussionen rund um Schroder European Real Estate Investment Trust PLC auf Plattformen der sozialen Medien geben jedoch ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den letzten zwei Wochen die positiven Meinungen. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Schroder European Real Estate Investment Trust PLC ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,7, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.