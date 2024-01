Schroder Bsc Social Impact Trust Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um die Schroder Bsc Social Impact in den sozialen Medien kaum verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Interesse der Anleger weder besonders hoch noch niedrig ist. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse des Aktienkurses zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schroder Bsc Social Impact-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 92,79 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 88,50 GBP weicht davon um -4,62 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (89,57 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-1,19 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Schroder Bsc Social Impact-Aktie liegt bei 35,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Dynamik für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 60,53 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment spiegelt sich in überwiegend negativen Meinungen in den sozialen Medien wider. In den Diskussionen der letzten Tage dominierten die negativen Themen rund um Schroder Bsc Social Impact, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.