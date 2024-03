Schroder Bsc Social Impact Trust Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Schroder Bsc Social Impact-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 91,56 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 86,25 GBP deutlich darunter lag. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei der gleitende Durchschnitt bei 89,68 GBP liegt und der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 91, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 77,78 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Schroder Bsc Social Impact-Aktie ist hingegen positiv, da mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die Diskussionen in den letzten Tagen beschäftigten sich vor allem mit den positiven Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie, gemessen anhand der Anzahl der Beiträge und der Stimmungsänderung im Internet, ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Diskussionsintensität mittelaktiv ist und die Stimmungsänderung kaum vorhanden ist.

Insgesamt ergibt sich für die Schroder Bsc Social Impact-Aktie somit ein differenziertes Bild, wobei die verschiedenen Analysemethoden zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

Schroder Bsc Social Impact Trust kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Schroder Bsc Social Impact Trust jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Schroder Bsc Social Impact Trust-Analyse.

