Schouw & Co. Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über einen bestimmten Zeitraum und gilt als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Schouw & A--Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 37, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 35,05 führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Schouw & A-.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Schouw & A- von privat Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen rund um den Wert wider. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schouw & A- 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Damit ist Schouw & A- aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Schouw & A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 525,7 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 560 DKK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +6,52 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die Schouw & A--Aktie sowohl aus Anleger-Stimmung, fundamentaler Analyse als auch aus technischer Sicht.