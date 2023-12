Schouw & Co. Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Schouw & A- eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Schouw & A- von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert wurden positiv aufgenommen, was zu einer Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Schouw & A- aktuell als "Gut" eingestuft wird, da die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,18 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

