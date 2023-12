Schouw & Co. Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Schouw & A- liegt bei 34,78 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 46,46 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Schouw & A-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 526,24 DKK. Der letzte Schlusskurs von 542 DKK weicht um +2,99 Prozent ab und wird daher ebenfalls als "neutral" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 499,19 DKK, was einem Anstieg von +8,58 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik als "gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Schouw & A- beträgt 3,37 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Nahrungsmittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Schouw & A-. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der unwesentlichen Veränderung in den Diskussionen ebenfalls mit einem "neutral"-Rating bewertet.