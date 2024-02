Schouw & Co. Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "NuStar Energy":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung und Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Schouw & A diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Schouw & A. Aufgrund dieser positiven Stimmung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite der Schouw & A-Aktie beträgt 2,71 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (3,32 Prozent in der Nahrungsmittelbranche) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schouw & A liegt bei 14,73, was unter dem Branchendurchschnitt von 15 in der Nahrungsmittelbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Schouw & A-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 523,1 DKK angegeben. Der letzte Schlusskurs von 572 DKK weicht somit um +9,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein ähnliches Bild, die Aktie erhält hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Schouw & A-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.