Schouw & Co. Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Bei einer Dividende von 3,37 % schneidet Schouw & A- im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,55 %) nur leicht schlechter ab, da die Differenz 0,17 Prozentpunkte beträgt. Dies führt derzeit zu einer Einstufung als "Neutral".

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Schouw & A- liegt bei 14,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,06 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz von Schouw & A- in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen über Schouw & A- veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Schouw & A- basierend auf Dividende, fundamentalen Kriterien, Sentiment und Anleger-Stimmung.