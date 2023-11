Scholz will mit Erdogan Klartext über Gaza-Krieg sprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bekräftigt, dass er in seinem bevorstehenden Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Differenzen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg deutlich ansprechen will. "Das ist in dieser Frage ganz wichtig, dass da Klarheit herrscht und man sehr deutlich seine eigene Position auch vorbringt", sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag.

Nach dem Terrorangriff auf Israel mit rund 1200 Toten hatte Erdogan die Hamas als "Befreiungsorganisation" bezeichnet und Israel "Faschismus" und "Staatsterror" vorgeworfen. Scholz hatte die Vorwürfe Erdogans bereits am Dienstag als "absurd" bezeichnet. Im Bundestag bekräftigte er nochmals, dass Israel jedes Recht habe, sich zu verteidigen.

Erdogan kommt am Freitag zum ersten Mal seit drei Jahren nach Deutschland. Neben Scholz trifft er auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.