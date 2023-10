Scholz will im Bundestag Regierungserklärung zu Israel abgeben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will an diesem Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung zum Angriff der Hamas auf Israel abgeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Koalitionskreisen. Scholz hatte Israel nach dem Überfall der Hamas die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zugesichert. "Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln", erklärte er am Sonntag. Die USA, die Europäische Union und Israel stufen die Hamas als terroristische Gruppe ein./mfi/DP/ngu