Scholz will Augenklappe nicht mehr lange tragen

NEU-DELHI (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist guter Dinge, dass er seine Augenklappe bald abnehmen kann. "Es ging ganz gut und es verheilt auch immer schneller, was da kaputtgegangen ist", sagte er am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi den Sendern RTL und ntv. "Ich glaube, dass ich die Klappe irgendwann nächste Woche absetzen kann."

Beim G20-Gipfel sei die Augenklappe kein Problem gewesen, im Gegenteil, die anderen Staats- und Regierungschefs hätten "sehr freundlich" regiert, "alle haben sich danach erkundigt, wie es passiert ist und mir beste Genesung gewünscht", so Scholz. Alle hätten davon auch schon gehört gehabt: "Das ist dann doch weltweit wahrgenommen worden, dass ich eine kurze Zeit mit Augenklappe durch die Gegend laufe", sagte der Kanzler.

Foto: über dts Nachrichtenagentur