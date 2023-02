Scholz warnt Energieversorger vor zu hohen Tarifen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appelliert an die Versorger in Deutschland, die sinken Gas- und Strompreise an den Märkten rasch an die Verbraucher weiterzugeben. "Ich erwarte, dass die Energie-Unternehmen die Situation jetzt nicht ausnutzen und Sondergewinne machen", sagte Scholz der "Bild" (Freitagsausgabe). "Wer die Lage ausnutzt, handelt unmoralisch."

Die Bundesregierung lasse "das Kartellamt genau hinschauen, damit es keine ungerechtfertigten Gewinne gibt", so der Kanzler. Man werde zudem die LNG-Kapazitäten weiter ausbauen, um das Angebot zu erhöhen: "Je mehr wir zum Beispiel unsere LNG-Kapazitäten ausbauen, umso mehr können die Preise sinken", sagte Scholz. Die Preise für Gas und Strom sind an den internationalen Märkten zuletzt wieder deutlich gesunken und auf ein Vorkriegsniveau gefallen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur