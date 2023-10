Scholz telefoniert mit Partnern zur Lage in der Ukraine

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Tag der Deutschen Einheit mit internationalen Partnern zur Lage in der Ukraine ausgetauscht. Beteiligt seien unter anderem die Staats- bzw. Regierungschefs Italiens, Japans, Kanadas, Polens, Rumäniens, des Vereinigten Königreichs und der USA gewesen, teilte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner mit. Zudem hätten auch EU-Ratspräsident Charles Michel, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die französische Außenministerin Catherine Colonna teilgenommen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs habe "die feste Überzeugung aller Beteiligten" gestanden, die Ukraine "in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression so lange wie nötig zu unterstützen", so Büchner. Auch von weiteren Beteiligten wurden Details zu dem Telefonat genannt: So sprach etwa Michel davon, dass man "vereint und bereit" stehe, der Ukraine zusätzliche militärische Ausrüstung sowie finanzielle und politische Unterstützung zur Verfügung zu stellen. "Frieden und Sicherheit in der Ukraine sind gleichbedeutend mit Frieden und Sicherheit in Europa", so Michel. Von der Leyen sagte unterdessen, dass Europas Unterstützung für die Ukraine "unerschütterlich" sei. Laut Stoltenberg wurde das Telefonat von US-Präsident Joe Biden geleitet.

